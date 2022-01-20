США могут одобрить Турции закупку истребителей F-16

Соединенные штаты Америки могут одобрить запрос Турции на закупку истребителей F-16. Решение может быть принято с целью усиления НАТО в акваториях Эгейского и Черного моря.﻿ Об этом, со ссылкой на CNN Turk, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Отмечено, что президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его американский коллега Джо Байден пообещал ему приложить все усилия, чтобы убедить сенат США по продаже F-16.

"Мы можем закупить F-16" , - сделал заявление Эрдоган.

Отмечено, что стороны провели встречи как в Анкаре, так и в Вашингтоне.