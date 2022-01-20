Украине нужны серьезные изменения для вступления в НАТО - МИД Венгрии

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает, что Украине для вступления в НАТО нужно работать над уважением прав нацменьшинств, передает﻿ "Политика Страны".

"Украинцам нужно провести ряд серьезных изменений, если они серьезно думают о евроатлантической интеграции. Об одной такой сфере я скажу конкретно: это уважение прав национальных меньшинств, потому что у Украины тут много недостатков" , - сказал Сийярто.

Сийярто пояснил, что в Будапеште не удовлетворены ситуацией с правами этнических венгров в Украине.