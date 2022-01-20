В России оценили заявления Байдена по "гарантиям безопасности"

Слова президента США Джо Байдена на пресс-конференции говорят о том, что у Вашингтона нет ответа на предложения Москвы по гарантиям безопасности. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, сообщает Российская газета.

На пресс-конференции американский лидер заявил, что у США и России "есть пространство для обсуждений вопросов, касающихся безопасности" . Он также назвал маловероятным вступление Украины в НАТО в ближайшее время.

"Очередные заявления Байдена говорят о том, что у США, к сожалению, не готов ответ на российские предложения. А если и есть какой-то ответ, то они просто стараются втянуть нас в дискуссию", - сказал Джабаров.

Джабаров подчеркнул, что гарантии невступления Украины в НАТО предусматривают четкие формулировки.

"А Байден говорит, что вступление Украины в НАТО маловероятно в ближайшее время. Ближайшее время - это какое именно?" - недоумевает он.

Политик подчеркнул, что предложения Москвы по гарантиям безопасности остаются в силе, но она вряд ли пойдет на серьезные уступки.

По мнению Джабарова, Украине необходим нейтральный статус, при котором она не будет ни членом НАТО, ни членом ОДКБ.