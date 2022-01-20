Как избежать появления отеков после соленой пищи
Особую опасность соленая пища представляет для людей, у которых имеются сердечно-сосудистые недуги, а также проблемы с почками, сообщает Rsute.ru.
Небольшой отек еще не является поводом, чтобы бить тревогу. Организм может справиться с ним за день. Опасность представляет отек, который не исчезает несколько дней, при этом еще больше увеличивается. Если виной этому является незначительная порция соленой пищи, то волноваться не стоит. Это говорит о том, что организм дал сбой, но он восстановится.
Если же начинают отекать ноги, то, вероятнее всего, причина кроется в сердечно-сосудистой системе. При нарушенной работе мочевыводящей системы появляются мешки под глазами. В том случае, если отеки носят регулярный характер, то необходимо обращаться за помощью к врачу.
Лучшим средством, помогающим избежать отечности, является профилактика. Есть несколько рекомендаций, которые необходимо соблюдать:
- заниматься фитнесом, посещать бассейн или совершать пешие прогулки. В день достаточно пройти 10 тысяч шагов;
- привести лицо в порядок поможет утренняя гимнастика. Больше внимания следует уделять шее;
- пить воду нужно в течение дня по специальному графику;
- подобрать удобную подушку и матрац;
- обратить внимание на свой вес, люди, у которых большая масса тела, больше других подвержены появлению отеков;
- изменить рацион питания — исключить всю соленую пищу;
- если соленая пища была в рационе, то после ее употребления стоит пить меньше воды;
- следить за положением ног, по возможности использовать какое-то возвышение.