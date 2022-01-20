Как избежать появления отеков после соленой пищи

Особую опасность соленая пища представляет для людей, у которых имеются сердечно-сосудистые недуги, а также проблемы с почками, сообщает Rsute.ru.

Небольшой отек еще не является поводом, чтобы бить тревогу. Организм может справиться с ним за день. Опасность представляет отек, который не исчезает несколько дней, при этом еще больше увеличивается. Если виной этому является незначительная порция соленой пищи, то волноваться не стоит. Это говорит о том, что организм дал сбой, но он восстановится.

Если же начинают отекать ноги, то, вероятнее всего, причина кроется в сердечно-сосудистой системе. При нарушенной работе мочевыводящей системы появляются мешки под глазами. В том случае, если отеки носят регулярный характер, то необходимо обращаться за помощью к врачу.

Лучшим средством, помогающим избежать отечности, является профилактика. Есть несколько рекомендаций, которые необходимо соблюдать: