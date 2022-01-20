Модные мужские стрижки 2022

Мужская мода развивается так же стремительно, как и женская. Модная стрижка - лучший способ для мужчин преобразиться и выгодно подчеркнуть свои черты лица. Разнообразие мужских стрижек очень велико и предлагает самые разные варианты в зависимости от предпочтений и длины волос, сообщает УНИАН.

Далее самые "горячие" стрижки зимы и весны 2022 года, которые подойдут большинству мужчин.

Цезарь

Короткая стильная стрижка выглядит очень ярко и современно. Хорошо подходит мужчинам с бородой или легкой небритостью. Волосы в такой стрижке выбриты в форме круга на лбу и часто на затылке, а на висках есть прямые углы.

Бокс

Бокс и полубокс - классика мужских стрижек, которая остается модной и в этом сезоне. Это аккуратная и мужественная прическа, очень удобная и ухоженная. Бокс визуально делает мужчину моложе. Висок и затылок стригут очень коротко. Стрижка не подходит мужчинам с круглым лицом или с жидкими волосами.

фото: instagram

Помпадур

Эта пышная и высокая прическа очень популярна в этом сезоне, но она экстравагантная и подойдет не всем. Её характерные особенности: коротко выбритые виски и пышный верх, зачесанный назад. Подойдет мужчинам с длинными и густыми волосами на макушке.

Мужская стрижка помпадур / фото pixabay

Ежик

Если волосы никак не желают принимать красивую укладку, старый-добрый "ежик" спасет ситуацию. Такая прическа выглядит в меру брутально, но при этом уместна в деловом стиле. Особенно хорошо выглядит с легкой щетиной и усами.

Площадка

Площадка - очень трендовая и мужественная стрижка, которая была популярна среди американских военных. Строгие и лаконичные линии прически подойдут мужчинам любого возраста. Основные черты этой стрижки - ровная горизонтальная линия волос от макушки до лба и коротко постриженные виски.

фото: instagram

Фейд

Фейд - это не название отдельной прически, а техника мужской стрижки. Она предполагает плавный переход от голых или коротко выбритых висков до длинных волос на макушке. Фейд может сочетаться с любой стрижкой. Эта техника считается очень модной в этом сезоне. Она не требует укладки или частого бритья, очень аккуратно выглядит.

Топ Кнот

Самая стильная стрижка для длинноволосых мужчин - это Топ Кнот. Она хорошо подходит мужчинам творческих профессий. Её носят многие музыканты и художники. Виски и затылок для стрижки очень коротко сбривают, а волосы на макушке собирают в хвост или узел. В сочетании с бородой стрижка выглядит брутально и стильно.