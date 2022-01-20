Инновацией является не любое новшество или нововведение, а лишь то, которое ведет к серьезному повышению эффективности системы. А последнее — именно то, что сегодня крайне необходимо всей экономике Украины, и активные инновационные компании — это тот авангард, который движет страну вперед уже 30 лет, сообщает Деловая Столица.

Поэтому с особой гордостью представляем очередной фирменный рейтинг журнала "Власть денег" — "Топ-25 инновационных компаний Украины". В него вошли как украинские компании, так и международные, активно внедряющие инновации в нашей стране. При отборе в числе критериев было не только наличие успешно реализованных инноваций в производственной технологии, выпускаемой продукции или предоставляемых услугах, но и инновационные планы, подтверждающие неизменность курса на развитие и обновление. Также учитывался объем инвестиций, вложенных в инновационные проекты, участие компании в специализированных выставках и значение внедренных инноваций для укрепления экономического и технологического потенциала и международного авторитета Украины.

При составлении рейтинга использовались сведения из открытых источников, в том числе официальная информация компаний, сообщения СМИ, мнения отраслевых экспертов. Мы стремились представить в рейтинге по возможности широкую региональную географию компаний и в то же время широкий отраслевой спектр. Составляя топ-25, мы хотели подчеркнуть достигнутые позитивные результаты, поэтому представляем инновационные компании в алфавитном порядке, без ранжирования по номерам.

ALFA Smart Agro

Ведущий украинский производитель средств защиты растений и микроудобрений ALFA Smart Agro создает продукты, которые не имеют аналогов, помогая аграриям получать лучшие урожаи. Каждое третье украинское хозяйство использует разработки ALFA Smart Agro. Площадь применения препаратов ALFA Smart Agro составляет 14,3 млн га. Деятельность компании включает три базовых направления: ALFA Science — разработка инновационных препаратов на современном лабораторном комплексе по принципу синергии химической и агрономической наук; ALFA Production — производство СЗР и микроудобрений и ALFA Partnership — технологическая поддержка агропроизводителей. Достижения команды ученых компании признаны на международном уровне. Украинский производитель имеет самую престижную отраслевую награду мира — Crop Science Awards.

Caparol

Компания Caparol Ukraine – часть международного концерна DAW со 125-летней историей. Она предлагает инновационные продукты и услуги, которые позволяют наилучшим образом оформить и защитить жилое пространство, а также поддержать его сохранность. Все интерьерные краски Caparol производятся из качественного сырья по уникальным рецептурам, подтвержденным экологическим стандартом E.L.F., запатентованным DAW. Продукты с логотипом E.L.F. содержат менее 0,7 г/кг летучих органических соединений, что почти в 30 раз выше европейских норм. Фасадные покрытия и инновационные системы утепления Caparol обеспечивают долговечность визуального оформления и 25 лет эксплуатации без ремонта. Компания также разработала уникальную технологию нано-кварцевой решетки (NQG3), благодаря которой здания дольше остаются чистыми, а цвета не выгорают.

Delta Medical

Фармацевтическая компания Delta Medical представлена на 12 рынках стран СНГ и мира, а также является одним из драйверов фармбизнеса Украины. Компания стабильно входит в топ-10 лучших маркетирующих организаций фармацевтической отрасли нашей страны. Она держит руку на пульсе самых актуальных разработок и исследований мировой фармацевтической индустрии, обеспечивая доступ инновационных препаратов на рынки Украины и стран СНГ. Именно инновационность препарата является важным фактором включения его в портфолио — от открытой молекулы до новой необычной формы выпуска. Благодаря сотрудничеству Delta Medical с такими передовыми компаниями, как Amgen, Gilead, Vifor, пациенты Украины имеют возможность получать самое современное лечение в сложных и социально значимых направлениях — онкологии, нефрологии, гепатологии, гематологии.

ENSO

ENSO — украинская девелоперская компания, которая занимается разработкой проектов, строительством и управлением объектов жилой и коммерческой недвижимости. Компания возводит свои жилые комплексы, применяя передовые технологии и используя лучшие отечественные и зарубежные строительные материалы. ENSO является одной из крупнейших девелоперских компаний, которые возводят жилые комплексы бизнес-класса в столице. ЖК Diadans от ENSO стал первым в Украине жилым комплексом, который сертифицировали по международному экологическому стандарту BREEAM. Он включает в себя оценку энергоэффективности, влияния здания на окружающую среду, безопасности для жителей и посетителей, удобства транспортной инфраструктуры, регламентирует использование экологических материалов для строительства и прочее.

Glovo

Сервис Glovo работает в Украине с 2018 г. и сегодня представлен в 38 городах. Компания активно развивает новое бизнес-подразделение Q-Commerce — быструю доставку через сеть микроф улфилмент-центров (dark stores), которые получили название Glovo Express. Эта бизнес-модель позволяет существенно развить инфраструктуру городов и создает возможности для нового пользовательского опыта. Компания анализирует логистические особенности городов, выбирает районы и определяет радиусы покрытия, при которых возможно быстро осуществлять доставку для пользователей приложения Glovo. Ассортиментный ряд на тысячу единиц товарных категорий, наличие собственных и специально оборудованных помещений позволяют сотрудникам собирать заказы всего за 1,5-2 минуты.

Kernel

Крупный производитель и экспортер подсолнечного масла Kernel на протяжении многих лет успешно внедряет инновации для агропромышленного комплекса Украины. IT-технологии применяются на всех этапах — от выращивания продукции до реализации. Собственная IT-команда оцифровала логистику, трейдинг, документооборот, повысила мобильность сотрудников и скорость принятия решений. В инновационной экосистеме Kernel DigitalAgriBusiness собрана вся информация о процессах, происходящих в полях: это позволяет за считанные секунды из любой точки мира зайти на каждое поле, увидеть все отчеты и аналитику, видео- и фотоматериалы. Автоматизированы не только агропредприятия, но и заводы, терминалы, элеваторы. Все IT-системы интегрированы между собой и в режиме реального времени обмениваются информацией.

KNESS

Рожденная в Украине международная группа компаний KNESS разрабатывает технологии и реализует проекты возобновляемой и традиционной электроэнергетики. В состав группы входит собственный центр инновационных и технологических разработок RnD Center, где инженеры работают над решениями, которые необходимы уже сейчас и будут актуальны последующие десятилетия. В частности, команда проводит исследования в области водородных технологий и аккумулирующих систем, создает балансирующие группы, энергетические системы производств и инверторы нового поколения. KNESS построила и сейчас тестирует промышленный накопитель энергии Energy Storage System, который полностью разработан, спроектирован и изготовлен в Украине. В KNESS инновационный подход используют не только в сфере технологических разработок, а во всем спектре услуг и решений.

LG

Южнокорейский производитель бытовой техники и электроники ежегодно выпускает новинки, внедряя в них инновационные технологии и различные дополнительные функции. В числе самых примечательных инноваций LG Electronics — телевизоры. Компании удается с каждой новой модельной линейкой выводить их на новый уровень. Так, OLED-телевизоры от LG линейки 2021 г. имеют миллионы пикселей с автономной подсветкой, что обеспечивает идеальные оттенки черного, высокую контрастность и точность воспроизведения цветов.

LG OLED-телевизоры исключают любой дискомфорт при длительном просмотре: они сертифицированы международными агентствами как дисплеи без мерцания с низким уровнем синего света. Новинки также стали первыми телевизорами, которые получили сертификат Eyesafe.

Mary Kay

Бренд Mary Kay с более чем 58-летней историей и глобальным присутствием почти в 40 странах мира ежегодно стремится, чтобы продукция соответствовала самым высоким стандартам качества и безопасности. Научно-исследовательский центр Mary Kay сотрудничает с ведущими дерматологами и офтальмологами, независимыми лабораториями и испытательными центрами, поддерживая инновационные исследования и разработку новых технологий для изучения тысяч компонентов и формул, а также их воздействия на кожу. Одной из последних инновационных разработок Mary Kay стал дерматокосметический набор уходовых средств Clinical Solutions™. В составе набора — "чистый" ретинол 0,5. Ингредиент помогает сохранить целостность кожи и предупредить визуальные признаки старения кожи благодаря поддержке естественной выработки коллагена и эластина, а также способствует улучшению клеточного обмена.

L’Oreal

Компания L’Oréal, №1 косметическая Группа в мире, создает инновационные косметические средства, которые проходят около 100 проверок качества. Она заботится об экологии, поэтому использует упаковку из переработанного пластика, тюбики из картона и уменьшает их вес и объем. L’Oréal создает не только технологические решения для улучшения потребительского опыта, такие как Modiface — для примерки виртуального макияжа, Skinconsult — для проверки признаков старения кожи, Spotscan — для проверки состояния кожи, Perso — устройство для создания персонализированных косметических средств дома, но и решения, направленные на оптимизацию процессов внутри компании. В 2020 г. L’Oréal Украина совместно с Sector X на базе Unit.city открыли набор стартапов на BeautyTech трек. Инициатива призвана помогать стартапам строить и развивать бизнес путем акселерации мирового уровня и тесного сотрудничества с бизнесом.

Recycling Solutions

Компания Recycling Solutions — это комплексный оператор по управлению побочными продуктами и отходами для угольной, металлургической, теплоэнергетической и аграрной отраслей Украины. С помощью передовых практик она обеспечивает циклическое использование природных ресурсов, заботясь об окружающей среде. Один из приоритетов компании — реализация инноваций как в ее операционной деятельности, так и во внутренних процессах, а также в отношениях с контрагентами. В прошлом году Recycling Solutions начала внедрение системы электронного документооборота, которая делает возможным подписание как договорной, так и первичной документации в электронной форме. Также в компании постоянно изучают возможности создания добавочной стоимости в сфере переработки вторичных ресурсов для всех направлений бизнеса и деятельности человека.

SWEET.TV

Национальный онлайн-кинотеатр SWEET.TV — наиболее технологичный стриминговый сервис в Украине. Он предоставляет доступ к телевидению и кинозалу для всей семьи. ІТ-платформа SWEET.TV имеет большую динамику роста: за четыре года удалось сделать то, что конкуренты внедряли десятилетия. Сегодня SWEET.TV доступен на телевизорах, смартфонах, Smart-приставках, планшетах, ноутбуках и на Xbox. Один тариф можно одновременно активировать на пяти устройствах, а интерфейс приложений простой и понятный пользователю.

Абоненты могут управлять прямым эфиром ТВ: ставить на паузу, перематывать и смотреть передачи в записи до семи дней. Также можно загружать фильмы в приложение, чтобы смотреть их офлайн. В личном кабинете всегда хранится история просмотров, а в кинозале нет рекламы. Платформа постоянно обновляется и работает везде, где есть интернет.

Retal Ukraine

Компания Retal Ukraine входит в состав международной группы Retal, которая более 20 лет работает на рынке пластиковой упаковки. Она одна из первых в отрасли активно поддержала экологические инициативы путем внедрения инноваций. Разработки компании нацелены на решение задач по построению замкнутого цикла для ПЭТ-упаковки. Уже сегодня благодаря новым проектам Retal Ukraine на полках магазинов появились напитки в бутылках из 100% rPET. Компания имеет портфель предложений преформ с долей rPET от 15 до 100%, которые используются для производства ПЭТ-бутылок разных форматов по весу и вместимости. Retal Ukraine также провела на предприятии модернизацию на более энергоэкономичное оборудование, что позволило за последние пять лет снизить потребление энергии на 15%.

VISA

Visa Inc. — это мировой лидер в области цифровых платежей. Компания преданна инновациям, что является катализатором быстрого роста connected commerce, в условиях которой практически любое подключенное устройство может осуществлять платежи. В сентябре этого года Visa и Министерство цифровой трансформации Украины объявили

о подключении технической составляющей безналичных оплат "Дія" к модульной платформе Cybersource, которая обеспечивает прямое соединение с глобальной сетью VisaNet. Это позволит украинцам оплачивать административные и другие электронные услуги на портале и в мобильном приложении "Дія" в несколько кликов. В компании говорят, что для них всегда было важным привносить в Украину свои инновационные решения, способствующие эффективному развитию безналичной экономики страны.

YASNO

Поставщик электроэнергии, газа и решений по энергоэффективности YASNO стремится предоставлять коммунальные услуги европейского уровня, развивает онлайн-обслуживание и внедряет голосовых роботов для обслуживания по телефону. Для повышения комфорта и уменьшения затрат на энергоресурсы бренд предлагает клиентам экосистему инновационных продуктов. Энергоэффективные наборы от YASNO содержат элементы "умного" дома и позволяют экономить на электричестве. На сайте YASNO можно купить энергоэффективную климатическую и бытовую технику. YASNO устанавливает домашние солнечные электростанции и системы хранения энергии — для большей энергетической автономности. Компания также развивает крупнейшую в Украине сеть быстрых зарядных станций для электромобилей YASNO E-mobility.

WOG

WOG — одна из крупнейших сетей на рынке нефтепродуктов, которая объединяет свыше 400 АЗК, обслуживает более 150 тыс. клиентов ежедневно и является драйвером инноваций как рынка АЗК, так и ритейла в целом. WOG реализует проекты, направленные на развитие рынка, вводит инновационные решения, которые помогают упростить предоставление услуг и сделать пребывание клиентов на заправках более комфортным и безопасным. Так, WOG первым среди АЗК запустил многофункциональное мобильное приложение WOG PRIDE, постоянно развивает его сервисы.

WOG PRIDE — это накопление и использование бонусов, возможность оформить страховку авто, оплатить штраф ПДД, онлайн-магазин, бесконтактная заправка WOG PAY и предзаказ блюд WOG CAFE и др. Ныне WOG устанавливает кассы самообслуживания, которые сократят время пребывания клиента в помещении АЗК и минимизируют контакты.

АВК КОНФЕКШИНЭРИ

Компания АВК КОНФЕКШИНЭРИ — один из лидеров национального кондитерского рынка, который постоянно внедряет новые продуктовые категории. Этот год она начала с запуска растительного мяса DREAMEAT — полностью здоровой альтернативы животному продукту. Оно содержит только полезный белок, а вкус, текстура и аромат максимально напоминают настоящее мясо. В составе растительного мяса отсутствуют консерванты, красители и антибиотики. Продукт первым в Украине получил международный веганский сертификат V-Label как подтверждение качества мирового уровня. В АВК КОНФЕКШИНЭРИ считают разработку и запуск инновационных продуктов в период кризиса смелым и рискованным шагом, что свидетельствует о стремлении национальных компаний повысить культуру питания в стране. Подтверждением этому является также запуск АВК КОНФЕКШИНЭРИ здоровых снеков без сахара BRUNCH, аналогов которым нет в мире.

"Агропросперис"

Группа компаний "Агропросперис" работает в Украине с 2007 г. и предоставляет малым и средним агропроизводителям полный комплекс товаров и услуг для выращивания зерновых и масличных культур, хранения и продажи урожаев на мировых рынках. Все бизнес-процессы в Группе автоматизированы, внутренние коммуникации происходят в онлайн, а сотрудники работают в единой централизованной учетной системе. "Агропросперис" постоянно совершенствует бизнес-процессы, делая акцент на собственных IТ-разработках.

Из ключевых стоит выделить программу AP Agronomist, которая помогает агрономам планировать, эффективно проводить и анализировать результат полевых работ; централизованный диспетчерский центр, который круглосуточно контролирует всю технику, а также "АП Тендер" — удобную площадку для проведения тендеров централизованных закупок основных производственных материалов и техники.

"Интерпайп"

Украинская промышленная компания за последние несколько лет прошла долгий путь диверсификации как рынков сбыта, так и продуктового портфеля. Благодаря своей линейке инновационных и премиальных продуктов "Интерпайп" вошел в Высшую лигу мирового трубного бизнеса. Теперь свыше 60% продаж труб компании приходится на страны ЕС, Ближнего Востока и США.

Чтобы завоевать экспортные рынки, компания сделала ставку на собственные разработки труб с премиальными соединениями. Благодаря инновационным решениям "Интерпайп" начал поставки Turkish Petroleum и придал новый импульс продажам в Среднеазиатском регионе. Но наиболее весомое достижение — это старт сотрудничества с крупнейшими ближневосточными компаниями по добыче нефти и газа: Национальной нефтяной компанией Абу-Даби (ADNOC) и Qatar Petroleum.

ИТ-Интегратор

"ИТ-Интегратор" — крупнейший разработчик и поставщик IT-решений для корпоративного и государственного секторов в Украине. Компания внедряет технологические проекты любой сложности, сотрудничая с более чем 40 международными производителями оборудования и программного обеспечения.

Постоянно исследуя новейшие технологии, компания создает уникальные решения, адаптированные к украинским реалиям. Так, одним из актуальных направлений является построение корпоративных беспроводных сетей нового стандарта Wi-Fi 6, позволяющего вчетверо увеличить пропускную способность сети. Подобные сети начинают внедрять крупнейшие украинские корпорации.

"ИТ-интегратор" имеет самый высокий – Cisco Gold Certified Partner статус от мирового лидера сетевого оборудования корпорации Cisco, действующего на всей территории Восточной Европы.

"Киевстар"

Крупнейший телеком-оператор "Киевстар" перешел в digital-формат и наполняет свои предложения современными инновационными сервисами. Это решения с использованием облачных технологий Big Data, M2M&IOT, Star.Docs, Azure Stack и других, которые существенно ускоряют бизнес-процессы, делают их более "диджитальными" и дают возможность бизнесу лучше взаимодействовать с клиентами. Компания предоставляет абонентам качественные мобильные приложения, видеоконтент, телевидение, e-health, смарт-деньги и другие сервисы, которые делают жизнь более удобной и разнообразной.

В основе инновационных решений "Киевстар" — скоростная передача данных. Оператор построил крупнейшую сеть 4G в Украине, доступную на территории, где проживает 89% населения. Компания обеспечивает не только наибольшее покрытие, но и самую высокую среднюю скорость передачи мобильных данных.

Метинвест Диджитал

Метинвест Диджитал, как IТ-бизнес-партнер Группы Метинвест, отвечает за комплексную программу цифровой трансформации крупнейшей горно-металлургической компании Украины. Компания системно внедряет инновационные цифровые технологии и решения на предприятиях Группы в Украине, Европе и США.

В настоящий момент Метинвест Диджитал реализует масштабную программу Data Governance. Она направлена на формирование новой культуры работы с данными, а также на повышение операционной эффективности бизнеса. Программа предполагает построение комплексной корпоративной модели Data Governance на основе инновационной облачной среды Microsoft Azure — единой унифицированной платформы по сбору и хранению как структурированных, так и неструктурированных данных, а также их анализу с помощью интеграции технологий искусственного интеллекта и машинного обучения.

МХП

Один из крупнейших производителей зерна и мяса птицы в Украине агрохолдинг МХП — признанный лидер по внедрению инноваций в своем бизнесе. Стратегической целью МХП является углеродная нейтральность компании до 2030 г. Достижение этой цели невозможно без внедрения инноваций. Сейчас компания начала MHP Innovation lab: декарбонизацию, благодаря которой будут найдены решения, что помогут бороться с проблемой выбросов CO2. Особое внимание к инновациям связано с тем, что предприятие переживает трансформацию — переход от сырьевой компании к кулинарной. В сентябре этого года Департамент инноваций агрохолдинга запустил свой первый проект в массовое производство — это ready-to-eat линейка бренда "Секреты Шефа", в которую вошли готовые блюда. Все продукты — быстрозамороженные, а значит, сохранили вкус и пользу.

РГК﻿

Региональная газовая компания (РГК) разрабатывает инновационные решения для энергетического сектора, направленные на редизайн газораспределительных сетей и модернизацию отрасли. Компания активно инвестирует в новые технологии и строит сеть современных метрологических центров.

В этом году будет достроен третий завод газорегулирующего оборудования RGC Production в Виннице и Smart Factory РГК Метрологический центр в Ивано-Франковске.

Региональная газовая компания активно исследует новые виды чистой энергии. Водородный проект признан Секретариатом Энергетического сообщества крупнейшей научно-исследовательской программой, которая позволит Украине реализовать свои возможности и наполнить реальным содержанием статус стратегического партнера Евросоюза в рамках водородной стратегии.

Укргазбанк

Укргазбанк — надежный государственный банк, который предоставляет широкий перечень финансовых услуг и входит в пятерку крупнейших банков страны по объему активов. С 2016 г. он взял курс на green-banking и начал оказывать поддержку клиентам, которые воплощают в жизнь экопроекты. Укргазбанк помогает украинскому бизнесу переходить на экологически чистую электроэнергию, чтобы сделать его безопасным и eco-friendly для окружающей среды. Для этого он первым из украинских банков реализовал уникальный продукт — лизинг оборудования солнечных электростанций для собственного потребления. Каждый предприниматель, который установит солнечную станцию, получает выгодные условия, консультационную поддержку энергетиков технического офиса Укргазбанка, широкий выбор надежных подрядчиков и главное — энергетическую независимость.