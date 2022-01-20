НБУ обязал небанки публиковать на сайтах правдивую информацию о кредитах

Веб-сайты небанковских финансовых учреждений, которые занимаются кредитованием населения в Украине, должны содержать полную и правдивую информацию для потребителя. Поэтому Нацбанк утвердил информационные требования, которые вступили в действие в начале 2022 года, сообщает UBR.

На сегодня в стране есть случаи, когда настоящую стоимость кредитов скрывают.

Правила касаются всех небанков, сайты которых должны содержать такие данные:

существенные характеристики потребительского кредита (его общая стоимость, реальная процентная ставка и прочее);

публичная информация (оферта);

гиперссылки на сведения о свидетельстве, лицензиях и разрешениях, предоставленных финучреждению;

гиперссылки на реестр финансовых учреждений на официальном сайте НБУ;

сведения о видах финансовых услуг, процедуре защиты персональных данных, порядок действий в случае невыполнения потребителем обязанностей по уплате кредита, порядок рассмотрения обращений и т.д.;

предупреждение о том, что подписание публичного предложения предусматривает согласие на указанные условия предоставления займа.