НБУ обязал небанки публиковать на сайтах правдивую информацию о кредитах

НБУ обязал небанки публиковать на сайтах правдивую информацию о кредитах
Фото: Pixabay

Веб-сайты небанковских финансовых учреждений, которые занимаются кредитованием населения в Украине, должны содержать полную и правдивую информацию для потребителя. Поэтому Нацбанк утвердил информационные требования, которые вступили в действие в начале 2022 года, сообщает UBR.

На сегодня в стране есть случаи, когда настоящую стоимость кредитов скрывают.

Правила касаются всех небанков, сайты которых должны содержать такие данные:

  • существенные характеристики потребительского кредита (его общая стоимость, реальная процентная ставка и прочее);
  • публичная информация (оферта);
  • гиперссылки на сведения о свидетельстве, лицензиях и разрешениях, предоставленных финучреждению;
  • гиперссылки на реестр финансовых учреждений на официальном сайте НБУ;
  • сведения о видах финансовых услуг, процедуре защиты персональных данных, порядок действий в случае невыполнения потребителем обязанностей по уплате кредита, порядок рассмотрения обращений и т.д.;
  • предупреждение о том, что подписание публичного предложения предусматривает согласие на указанные условия предоставления займа.
"К сожалению, известна практика, когда стоимость кредита прятали за привлекательными, но обманчивыми цифрами. Последствия нарушения кредитных договоров и штрафы за это вообще не отмечались на веб-сайтах некоторых финансовых компаний", – указывает НБУ.

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