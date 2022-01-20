НБУ обязал небанки публиковать на сайтах правдивую информацию о кредитах
Веб-сайты небанковских финансовых учреждений, которые занимаются кредитованием населения в Украине, должны содержать полную и правдивую информацию для потребителя. Поэтому Нацбанк утвердил информационные требования, которые вступили в действие в начале 2022 года, сообщает UBR.
На сегодня в стране есть случаи, когда настоящую стоимость кредитов скрывают.
Правила касаются всех небанков, сайты которых должны содержать такие данные:
- существенные характеристики потребительского кредита (его общая стоимость, реальная процентная ставка и прочее);
- публичная информация (оферта);
- гиперссылки на сведения о свидетельстве, лицензиях и разрешениях, предоставленных финучреждению;
- гиперссылки на реестр финансовых учреждений на официальном сайте НБУ;
- сведения о видах финансовых услуг, процедуре защиты персональных данных, порядок действий в случае невыполнения потребителем обязанностей по уплате кредита, порядок рассмотрения обращений и т.д.;
- предупреждение о том, что подписание публичного предложения предусматривает согласие на указанные условия предоставления займа.
"К сожалению, известна практика, когда стоимость кредита прятали за привлекательными, но обманчивыми цифрами. Последствия нарушения кредитных договоров и штрафы за это вообще не отмечались на веб-сайтах некоторых финансовых компаний", – указывает НБУ.