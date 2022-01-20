В Украине назвали 10 самых популярных пород кошек

Рейтинг пород составил специализированный магазин, занимающийся продажей породистых животных. Предлагаем узнать, какие породы покупают чаще всего и увидеть фото кошек, сообщает 24 Канал.

Портал lapa.shop проанализировал данные, демонстрирующие вкусы украинцев. Для анализа использовали коммерческие запросы в поисковых системах, нацеленных на покупку определенной породы. Кроме того, подсчитали количество прямых обращений покупателей непосредственно в магазин.

10 самых популярных пород кошек в Украине

  1. Мейн-Куны
Самые популярные породы кошек в Украине
Мейн-кун / Фото Unsplash
  1. Шотландские кошки
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Фото Pixabay
  1. Британские кошки
Самые популярные породы кошек в Украине
Британская кошка / Фото pixabay
  1. Бенгалы
Самые популярные породы кошек в Украине
Бенгальская кошка / Фото Petsitime

  1. Сфинксы
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Фото Pixabay
  1. Сиамские кошки
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Фото Pixabay
  1. Бирма
Самые популярные породы кошек в Украине
Бирманская кошка 
  1. Ориенталы
Самые популярные породы кошек в Украине
Ориентальная кошка
  1. Сибирские кошки
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Фото Pixabay

  1. Рэдголлы
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Фото Pixabay

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