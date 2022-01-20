В Украине назвали 10 самых популярных пород кошек

Рейтинг пород составил специализированный магазин, занимающийся продажей породистых животных. Предлагаем узнать, какие породы покупают чаще всего и увидеть фото кошек, сообщает 24 Канал.

Портал lapa.shop проанализировал данные, демонстрирующие вкусы украинцев. Для анализа использовали коммерческие запросы в поисковых системах, нацеленных на покупку определенной породы. Кроме того, подсчитали количество прямых обращений покупателей непосредственно в магазин.

10 самых популярных пород кошек в Украине

Мейн-Куны

Мейн-кун / Фото Unsplash

Шотландские кошки

Фото Pixabay

Британские кошки

Британская кошка / Фото pixabay

Бенгалы

Бенгальская кошка / Фото Petsitime

Сфинксы

Фото Pixabay

Сиамские кошки

Фото Pixabay

Бирма

Бирманская кошка

Ориенталы

Ориентальная кошка

Сибирские кошки

Фото Pixabay

Рэдголлы