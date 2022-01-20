В Украине назвали 10 самых популярных пород кошек
Рейтинг пород составил специализированный магазин, занимающийся продажей породистых животных. Предлагаем узнать, какие породы покупают чаще всего и увидеть фото кошек, сообщает 24 Канал.
Портал lapa.shop проанализировал данные, демонстрирующие вкусы украинцев. Для анализа использовали коммерческие запросы в поисковых системах, нацеленных на покупку определенной породы. Кроме того, подсчитали количество прямых обращений покупателей непосредственно в магазин.
10 самых популярных пород кошек в Украине
- Мейн-Куны
- Шотландские кошки
- Британские кошки
- Бенгалы
- Сфинксы
- Сиамские кошки
- Бирма
- Ориенталы
- Сибирские кошки
- Рэдголлы