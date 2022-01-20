Президент Ирана предрек развал НАТО

Политика НАТО в итоге приведет к развалу Североатлантического альянса, заявил президент Ирана Ибрахим Раиси. Такую судьбу альянсу иранский президент предрек во время выступления в российской Госдуме, сообщает Лента.Ру.

По мнению Раиси, альянс проникает на территории других стран, прикрываясь различными предлогами.

"[НАТО] угрожает независимым государствам, распространяя западную модель. Поведение, которое в конечном счете приведет к распаду" , — заявил Раиси.

Президент России Владимир Путин встретился с Раиси в Кремле 19 января. Это первый визит Раиси в Москву с момента вступления в должность в августе прошлого года. Они обсудили санкции США, двусторонние отношения России и Ирана, в частности, увеличение объема торговли между двумя государствами, а также иранскую ядерную сделку.