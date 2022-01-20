В США подвели итоги первого года президентства Байдена

Ровно год назад демократ Джо Байден принял присягу и вступил в должность президента США, сообщает РИА Новости.

Процесс его инаугурации проходил в экстремальных условиях – незадолго до этого сторонники проигравшего на выборах Дональда Трампа предприняли штурм Капитолия, когда там утверждали результаты голосования. Одновременно с этим в стране уже вовсю бушевала пандемия коронавируса, а национальная экономика демонстрировала крупнейшее падение со времен Второй мировой войны.

Тогда Байдену удалось убедить сограждан, что ему по силам "вернуть" Америку, сплотив вокруг себя демократов и республиканцев, вывести страну из ковида и покончить с неоднозначным наследием своего предшественника. Однако, год спустя американское общество оказалось разделено сильнее прежнего, пандемия не укрощена, а в Демократической партии всерьез подумывают над тем, не пора ли искать замену действующему президенту на 2024 год.

После 12 месяцев на посту хозяина Белого дома Байден буквально вынужден вести борьбу за свое политическое существование. Регулярно проводимые исследования свидетельствуют именно об этом – популярность 46-го президента США из месяца в месяц неуклонно снижается. Согласно данным опроса, проведенного в январе телеканалом CBS News, рейтинг одобрения Байдена опустился до 44%. Но этим проблема не ограничивается.

По результатам исследования, проведенного социологической службой Gallup, в I квартале 2021 года 49% американцев поддерживали демократическую партию, 40% – республиканскую. Между тем, уже к III кварталу их рейтинги почти сравнялись, а к IV кварталу лишь 42% сохранили симпатии к демократам, тогда как 47% оказались на стороне республиканцев. Такой результат указывает не только на падение популярности президента, но и всей его партии, давая повод для беспокойства нынешней администрации.

"Рейтинг популярности Байдена стремительно падает. После первоначального успеха, который последовал за принятием гигантского закона об инфраструктуре, дела ухудшились. Одной из причин стал хаотичный уход США из Афганистана. Другая – недооценка Белым домом мощи правых сил", – сказал профессор-историк Хьюстонского университета Джеральд Хорн.

Ученый считает, что такая динамика не сулит ничего хорошего ни самому Байдену, ни всей архитектуре международной безопасности, учитывая воинственные лозунги Трампа и поддерживающих его политиков.

Едва ли кто-то станет утверждать, что у Байдена на посту главы государства не было вообще никаких успехов. Так, в первой половине 2021 года он добился утверждения пакета мер для оживления экономики страны в условиях COVID-19 объемом 1,9 триллиона долларов. Другое очевидное достижение – вакцинация населения: на сегодняшний день порядка 75% взрослых американцев полностью привиты от коронавируса, тогда как сами США выступают крупнейшим международным донором вакцин. Говоря об успехах Байдена, эксперты не забывают упомянуть и о его масштабном плане развития национальной инфраструктуры стоимостью более 1 триллиона долларов.

Между тем, далеко не все законодательные инициативы действующего президента увенчались успехом. Так, программа по беспрецедентным инвестициям в социальную сферу и борьбу с изменениями климата Build back better ("Отстроим лучше, чем было") в конце декабря лишилась поддержки в сенате. И виновата в этом не только партия слона, но и "предатели" среди своих, прежде всего – сенатор-демократ Джо Манчин. Последний, несмотря на попытки Байдена уговорить его лично, неоднократно давал понять, что считает данный план разорительным для страны. А одного лишь Манчина достаточно, чтобы при паритете голосов в сенате потопить проект.

То же самое относится и к любимому детищу Байдена – его реформы избирательной системы, которая помимо прочего призвана пресечь ужесточение электоральных процедур на уровне штатов. Законопроект предусматривает возможность голосования по почте и досрочное голосование, что поддерживает президент. Однако, республиканское меньшинство не разделяет мнение Белого дома, усматривая в инициативе главы государства попытку захватить контроль над выборами. Голосование по данной реформе пока затягивается.

Достигшая рекордов 40-летней давности инфляция на уровне 6,2-6,8% наряду с пандемией не только оказывает деморализующее воздействие на американцев, но и становится препятствием на пути экономического восстановления страны. Недовольство у населения вызывают растущие цены как на продукты, так и на бензин, который сейчас стоит около 3,30 доллара (в 2020 году его средняя цена была на уровне 2,5 доллара). На фоне этого администрация Байдена в конце минувшего года "распечатала" стратегические запасы нефти, объявив о выпуске 50 миллионов баррелей из резерва.

"Широко распространено мнение, что администрация Байдена потерпела значительный провал. И в некотором отношении такое представление справедливо: страну по-прежнему одолевает страх перед коронавирусом, большая часть населения продолжает сталкиваться с экономическими трудностями, а многочисленные внешнеполитические кризисы обострились", – прокомментировал американский политический обозреватель Сэм Хусейни.

Аналитик полагает, что неудачи 12-месячного правления демократов приведут их к поражению на предстоящих в ноябре промежуточных выборах как в палате представителей, так и в сенате.

Критика Байдена со стороны как республиканцев, так и однопартийцев усилилась вскоре после вывода войск из Афганистана, хотя в самой Америке это не стало, в отличие от внутренних проблем, главной причиной недовольства президентом. Заставшее врасплох стремительное наступление "Талибана" вынудило США в спешке бросить в Афганистане свои вооружения, технику и даже союзников среди местного населения. Мрачным шлейфом сопровождали покидавших страну американских военных шокирующие кадры, на которых цеплявшиеся за шасси транспортным самолетов США афганцы срывались вниз.

В целом, по ряду направлений внешняя политика Байдена мало отличается от политики его предшественника. Так, он продолжил жесткий курс в отношении Китая, подкрепляя его обвинениями в нарушении прав человека и экономических манипуляциях. Глава Белого дома также сохранил преемственность в подходах в отношении России, считая, что та стремится подорвать единство НАТО и вмешиваться в дела европейских партнеров США.

Профессор Американского института в Вашингтоне Питер Кузник считает, что необходимо четко разграничивать достижения Байдена во внутренней и внешней политике.

"На внутреннем фронте он превзошел мои ожидания и утвердил довольно прогрессивную повестку дня. Что касается внешнеполитического фронта, он очень разочаровал меня. Байден воспользовался плохой ситуацией, которую унаследовал от Трампа – и во многих отношениях сделал ее еще хуже", – заявил Кузник.

Ученый пояснил, что США при Байдене стали более близки к началу войны с Россией, чем "когда-либо за последние 60 лет" .