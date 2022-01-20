Алексея Арестовича внесли в базу "Миротворец"
Алексея Арестовича, который накануне уволился с должности советника главы Офиса президента, внесли в базу "Миротворца".
Об этом информирует сайт базы Центра "Миротворец".
Бывшего внештатного советника главы ОП называют "профессиональным провокатором". Также утверждается, что Арестович принимал участие в актах гуманитарной агрессии против Украины.
По данным сайта, Арестович якобы
"сознательно участвовал в мероприятиях, подрывающих обороноспособность Украины путем деморализации вооруженных сил Украины" и
"дискредитировал Государственные органов власти и управления".
Среди огромного перечня вменяемых бывшему советнику ОП преступлений есть даже обвинение в том, что он завел группу солдат на минное поле.