Алексея Арестовича внесли в базу "Миротворец"

Алексея Арестовича, который накануне уволился с должности советника главы Офиса президента, внесли в базу "Миротворца".

Об этом информирует сайт﻿ базы Центра "Миротворец".

Бывшего внештатного советника главы ОП называют "профессиональным провокатором". Также утверждается, что Арестович принимал участие в актах гуманитарной агрессии против Украины.

По данным сайта, Арестович якобы "сознательно участвовал в мероприятиях, подрывающих обороноспособность Украины путем деморализации вооруженных сил Украины" и "дискредитировал Государственные органов власти и управления" .

Среди огромного перечня вменяемых бывшему советнику ОП преступлений есть даже обвинение в том, что он завел группу солдат на минное поле.