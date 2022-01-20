Новая волна "минирований": силовики проверяют все школы Харькова и Винницы
В Харькове и Виннице силовики проверяют сообщения о "минировании" школ, сообщает Украинская правда.
Утром 20 января на электронную почту силовиков пришло сообщение о "минировании" во всех школах Харькова.
Следственно-оперативные группы, взрывотехники и кинологи проверяют школы на наличие взрывных устройств и взрывоопасных веществ.
Информацию о том, проводилась ли эвакуация в школах Харькова в пресс-службе полиции обещали предоставить журналистам после того, как будут результаты проверки учебных заведений.
Также в Виннице полицейские, взрывотехники и спасатели проверяют постройки всех учебных заведений города на наличие взрывоопасных предметов. Детей из учебных заведений эвакуировали подальше от построек. Родителям учащихся начальной школы в чатах написали, что обучения в четверг уже не будет.
Сообщение о "заминировании" всех учебных заведений города Винницы поступило на электронную почту полиции примерно в 10.30.