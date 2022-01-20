Хейли Бибер показала идеальный образ для свидания

Модель Хейли Бибер еще осенью стала лицом рекламной кампании Jimmy Choo. Теперь звезда представляет на себе изделия из новой коллекции и заодно показывает стильный аутфит для свидания, сообщает 24 Канал.

Известная манекенщица и стильная модница Хейли Бибер любит поражать поклонников интересными образами. Гардероб Хейли состоит из кожаных изделий, мешковатых джинсов, гиперболизированных блейзеров и топов, впрочем, блондинка также умеет выглядеть изысканно и элегантно.

В своем последнем посте в инстаграме Хейли опубликовала кадр в бежевом тотал луке. Модель примерила на себе короткое облегающее платье, которое удачно подчеркнуло стройную талию. Романтичности образу добавили сапоги с острым носком на каблуке.

Эффектный образ Хейли Бибер / Фото из инстаграма модели