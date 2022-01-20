Угроза глобального ядерного конфликта возрастает — The Washington Post

"Ядерную войну невозможно выиграть и ее нельзя начинать" — заявление, которое бывший президент США Рональд Рейган и советский лидер Михаил Горбачев обнародовали в 1985 году, помогло положить конец "холодной войне". ﻿Однако спустя время угроза глобального ядерного конфликта возросла. Об этом, со ссылкой на The Washington Post, сообщает Зеркало недели.

Почти 40 лет спустя риск взрыва ядерного конфликта между Соединенными Штатами и Россией, а также между США и Китаем, опасно высок. Без конкретных шагов по деэскалации напряженности и уменьшению зависимости от ядерного оружия Соединенные Штаты могут оказаться в войне, которую, как утверждают в Вашингтоне, "нельзя начинать".

Напряжение вокруг Украины или на Тайване может быстро выйти из-под контроля с неопределенными результатами. Не так давно Россия выступила с завуалированными угрозами развернуть больше ядерного оружия. Хуже того, Соединенные Штаты, Россия и Китай быстро модернизируют и расширяют свой ядерный и ракетный потенциал, как и Великобритания, Индия, Пакистан и Северная Корея.

Понятно, что международное сообщество поприветствовало свежее совместное заявление Соединенных Штатов, России, Китая, Франции и Великобритании — пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН, совместно известных как P-5, которые приняли историческое заявление Рейгана и Горбачева 1985 года.

Однако несмотря на их публичный отказ от ядерной войны, в реальности Соединенные Штаты и Россия ежедневно готовятся к такой войне, и обе страны вкладывают значительные средства в ядерное оружие.

Соединенные Штаты готовы атаковать ценные российские и китайские военные цели – уничтожение которых, по мнению лидеров США, приведет к "благоприятным" результатам. Россия имеет схожую тактику. Цель: контролировать поле боя и создать результат, который политические и военные лидеры могут считать победой. Если это не ядерная война, то что?

Когда дело доходит до ядерного оружия, Соединенные Штаты должны быть точными в своих намерениях. Декларативная политика может стать мощным инструментом снижения ядерных рисков.

Достаточно распространено мнение, что Америка остановила советское вторжение в Западную Европу, заявив, что готова применить ядерное оружие в ответ на такое нападение. Это может работать и в обратном порядке.

Принятие более ограниченной роли ядерного оружия может уменьшить беспокойство, что страна пересечет ядерный порог в начале конфликта. Ясность этой позиции может снизить риски "ядерной атаки на опережение".

Администрация президента США Джо Байдена готовит собственный обзор "ядерной ситуации", в котором будет изложена политика Америки. Байден отмечал, что он может быть готов принять более ограничительный набор ядерной политики, включая заявление о том, что единственной миссией ядерных сил США является сдерживание и, если необходимо, реакция на ядерную атаку против Соединенных Штатов или их союзников. Но заявления США должны быть достоверны, что также означает внесение изменений в структуру сил.

Утверждение о том, что Вашингтон выступает против ядерной войны, требуя более 1,2 триллиона долларов в течение следующих трех десятилетий для ядерной модернизации, включая новые ракеты, подводные лодки, бомбардировщики и крылатые ракеты, которые трудно отслеживать, свидетельствует о другом.

Модернизация Москвы и признаки того, что Китай все больше готов к ядерному паритету с Россией и Соединенными Штатами, подрывают ценность заявления P-5.

Хотя это заявление было шагом в правильном направлении, слова остаются фактически пустыми и даже опасными, если за ними не следуют конкретные действия. Ясность относительно того, когда страны будут использовать ядерное оружие, является одним из способов ослабить риск войны.

Но также необходимо сделать больше, чтобы снизить вероятность столкновений, которые могут перерасти в ядерный конфликт. Например, государства, обладающие ядерным оружием, должны принять и внедрить проверенные инструменты управления рисками для решения новых проблем в космосе, киберпространстве, противоракетной и противовоздушной обороне, а также общих военных силах.

Обсуждение стратегической стабильности на высоком уровне также должно демонстрировать конкретные шаги, чтобы доказать, что ядерная война не является частью плана P-5. Это может включать снятие оружия с боеготовности, сокращение программ модернизации, проведение обязательных сокращений ядерных сил и принятие ограничений по другим видам оружия, угрожающим подорвать стабильность.

Опасность эскалации ядерной войны остается слишком реальной. Отказ от ядерного конфликта во всех его формах должен стать ключевым подходом. Если этого не сделать, текущая гонка вооружений между Соединенными Штатами, Россией и Китаем только ухудшится, резюмирует издание.