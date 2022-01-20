Вашингтон принял пакет "очень болезненных" санкций против Кремля – Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что США разработали пакет санкций против России, который нанесет "разрушительный" удар по ее экономике. Соответствующее решение уже принято в Вашингтоне, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

"США разработали пакет очень болезненных санкций против России, которые способны нанести разрушительный экономический удар...Принципиальным является то, что решение в Вашингтоне уже принято" , - рассказал Кулеба.

В свою очередь он не стал раскрывать все детали, ведь сейчас, по его словам, на финишной прямой идет работа с согласованием действий между США и их европейскими союзниками.

"США готовы применить всю мощь своих экономических и финансовых инструментов, чтобы перекрыть кислород российской экономике. РФ также потеряет доступ к целому ряду важных для ее развития технологий" , - резюмировал Кулеба.

Напомним, президент Владимир Зеленский призвал США срочно ввести санкции против России. Поскольку после вторжения в Украину они не будут иметь никакого смысла.

Добавим, США подготовили проект санкций против России на случай вторжения в Украину, которые, в том числе будут распространяться на президента РФ Владимира Путина.

Стоит отметить, что в США допускают любые варианты санкций против России, в том числе возможность межбанковской системы передачи информации SWIFT, в случае вторжения в Украину.