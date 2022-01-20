Yamaha выпустила футуристический электроскутер

Новый двухколесник носит название Yamaha EMF E-Scooter, он создан совместно с тайваньской компанией Gogoro и должен появиться в продаже уже в марте, сообщает 24 Канал.

Презентационное видео Yamaha EMF E-Scooter напоминает часть фантастического фильма, а еще для него запустили отдельный сайт. Очевидно, производитель возлагает на новую модель большие надежды.

Тайваньская компания Gogoro недавно объявила о своем втором сотрудничестве с Yamaha над новым электрическим скутером под названием EMF. Одной из ключевых особенностей новинки являются сменные аккумуляторы – главный продукт Gogoro. Тайваньская компания утверждает, что 97 процентов всех электрических скутеров на Тайване сейчас используют систему замены батарей. Более 28 процентов всех двухколесных транспортных средств, проданных в Тайбэе в прошлом месяце, питаются от сменных аккумуляторов, сообщает Gogoro. Это не первый опыт сотрудничества двух брендов. В 2019 году Yamaha и Gogoro выпустили скутер EC-05, а также с аккумуляторами Gogoro.

Фото: электрический скутер Yamaha EMF E-Scooter/Yamaha

Теперь время для второй совместной работы с транспортными средствами, для скутера EMF, который только что представила Yamaha Motor Taiwan. Скутер будет доступен в нескольких цветах и ​​с кучей технологий в дополнение к своему футуристическому внешнему виду. Часть настроек скутера можно будет производить со смартфона пользователя, с которым скутер поддерживает полную интеграцию.

Фото: электрический скутер Yamaha EMF E-Scooter/Yamaha

Yamaha указывает, что EMF будет оснащен двигателем мощностью 7,6 кВт с максимальным крутящим моментом 26 Нм и сможет разгоняться от 0 до 50 км/ч за 3,5 секунды. Продажи новинки стартуют в марте этого года. Цены пока не объявлены.