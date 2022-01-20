Причина, по которой стриминговый сервис отказался продлевать программу на второй сезон, пока не объявлена, сообщает Корреспондент.

Netflix закрыл кулинарное шоу Пэрис Хилтон "Готовим с Пэрис" (Cooking With Paris) после первого сезона.

Шесть эпизодов программы вышли на платформе в августе 2021 года и на некоторое время даже попали в ежедневный рейтинг Netflix Top 10.

В "Готовим с Пэрис" светская львица рассказывала о технике приготовления разных блюд и часто приглашала звездных гостей, например, Ким Кардашьян и Деми Ловато.

Отметим, что выпуски сопровождались странными выходками ведущей. Так, она расплющивала гамбургеры лопаткой, инкрустированной бриллиантами, или мариновала мясо в ярком наряде с перьями.