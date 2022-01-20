Чехия готова предоставить Украине оружие и военное оборудование

Министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что правительство страны готово предоставить Украине военную помощь на фоне информации о вероятном вторжении. Необходимое оружие и военное оборудование либо предоставят Киеву, либо продадут, сообщает Зеркало недели.

"Я не могу говорить от имени других министров, но я много консультируюсь с министром иностранных дел Яном Липавским, и наши взгляды по поводу помощи Украине совпадают", — заявила она.

По словам министра, Киев должен определить перечень оружия и оборудования, которые нужны Украине.

Чернохова также отметила, что Прага должна будет сначала согласовать этот вопрос с Вышеградской четверкой, куда, кроме Чехии, входят Польша, Словакия и Венгрия, либо с Германией, Австрией, либо со странами Балтии.