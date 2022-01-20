Джей Ло восхитила кадрами со спортивной тренировки

Знаменитость предстала в откровенном образе, усердно работая над своим телом в спортзале, сообщает Корреспондент.

Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес выложила захватывающее видео своей спортивной тренировки в Instagram.

"Чтобы стать лучше" , - подписала кадры знаменитость.

Звезда занимается спортом каждое утро, а еще - для сохранения здорового тела пьет не менее семи стаканов в день.

Кроме этого, Лопес придерживается специальной диеты, которая исключает обработанную пищу, ест много зеленых овощей и пьет протеиновые коктейли с медом.