Лимоны в рационе: польза и вред для организма

Лимоны содержат в своем составе много витамина С. Но из-за кислого привкуса их очень трудно есть, как обычные фрукты, сообщает Країна здоров'я.

Витамин С необходим организму, его дефицит приводит к серьезным проблемам. Еще несколько столетий назад моряки убедились, что запас лимонов позволяет предотвращать цингу. Лимоны это отличный источник флавоноидов – антиоксидантов, помогающих выводить из организма свободные радикалы. Они снижают риск инсульта, как свидетельствуют наблюдения/

Лимоны обеспечивают профилактику рака за счет антиоксидантного воздействия витамина C, защищают от астмы, помогают усвоить железо и способствуют потере веса.

Но употребление лимонов не состоит из одних плюсов. Они обладают высоким содержанием кислоты, поэтому употребление лимонов опасно для эмали зубов. Если у вас есть язвочки во рту, то лимон способен спровоцировать ощущение сильного жжения.