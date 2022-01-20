Во Львове из кабинета судьи украли $100 тыс.

Во Львове злоумышленник украл деньги из кабинета судьи Западного апелляционного хозяйственного суда, сообщила пресс-служба суда.

"В ночь на 18 января 2022 неизвестным лицом совершено проникновение в служебное помещение Западного АХС и кража личного имущества, которое отражено в декларации об имущественном состоянии и доходах" , - говорится в сообщении.

Собственный источник в мэрии Львова сообщил Андрею Павловскому, что было украдено 100 тыс. долларов и 50 тыс. евро. Ранее СМИ сообщали о сумме в 120 тыс. долларов.

Злоумышленник проник в кабинет через окно на втором этаже, а сейф открыл ключом. Подобрал ли он его или имел копию, должно установить следствие.

По факту проникновения полицией возбуждено уголовное производство.

Судья дает показания, откуда у нее взялась такая сумма. По информации местного издания "Высокий замок", судья объяснила, что эти деньги принадлежат ее подруге, которая уехала за границу на отдых, оставив средства на хранение. Позже судья планировала отнести их в банк.