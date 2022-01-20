Олимпиада-2022: главное об Играх в Пекине и шансы Украины

4 февраля в Пекине начнутся XXIV зимние Олимпийские игры. На Играх будет разыграно 109 комплектов наград в 15 видах спорта. В Олимпийских играх, которые завершатся 20 февраля, будут участвовать 90 стран, сообщает РБК-Украина.

Детальнее о том, как будут проходить Олимпийские игры в Пекине - в материале.

Место проведения

Пекин, который уже принимал летние Олимпийские игры в 2008 году, станет первым городом в истории, в котором пройдут летние и зимние Олимпиады.

Главным стадионом Игр станет Пекинский национальный стадион, который вмещает 80 тысяч зрителей. На этой арене состоится церемонии открытия, закрытия, а также награждение всех призеров Олимпийских игр-2022.

Национальный стадион в Пекине

Официальный девиз Олимпиады - "Вместе ради общего будущего".

Олимпийские медали Игр 2022 года были разработаны с аллюзиями на историю и культуру Китая. Их внешний вид напоминает древнекитайские нефритовые подвески.

Комплект олимпийских медалей (фото: instagram.com/beijing2022)

Комплект олимпийских медалей (фото: instagram.com/beijing2022)

Официальным талисманом Игр стала панда по имени Бин Дунь Дунь.

Талисман Олимпиады панда Бин Дунь Дунь

Ориентировочный бюджет Игр составляет 3,9 миллиарда долларов, что намного меньше от 43 миллиардов долларов, потраченных на летние Олимпийские игры 2008 года.

Олимпийские дисциплины

Больше всего комплектов наград будет разыграно в конькобежном спорте (14), фристайле (13) и лыжных гонках (12). Также на Играх определятся олимпийские чемпионы в таких соревнованиях:

биатлон (11)

горнолыжный спорт (11)

сноубординг (11)

шорт-трек (9)

фигурное катание (5)

прыжки на лыжах с трамплина (5)

бобслей (4)

санный спорт (4)

керлинг (3)

лыжное двоеборье (3)

скелетон (2)

хоккей (2).

Бойкот Олимпийских игр

Австралия и США объявили о "дипломатическом бойкоте" Игр. Это означает, что в Пекин не поедут официальные представители этих стран. Запрета для спортсменов не предусмотрено. Причиной бойкота названы систематические нарушения прав человека в провинции Синцзянь, населенной уйгурами.

Уйгуры - тюркоязычная народность, основная часть представителей которой живет в автономном районе на западе КНР. По оценкам правозащитных организаций, более миллиона уйгуров и представителей других мусульманских меньшинств находятся в так называемых "лагерях для перевоспитания", где их принуждают отказаться от их религии, культуры и языка.

Представитель китайского МИД заявил, что бойкот нарушает нейтральность в спорте и основан на лжи и слухах, а также сообщил о контрмеры Китая, правда, не уточняя какие именно.

Впоследствии к дипломатическому бойкоту США и Австралии присоединился еще ряд государств, официальные представители которых не будут сопровождать спортсменов своих стран на Игры в Пекине:

Австрия

Бельгия

Великобритания

Канада

Косово

Литва

Новая Зеландия

Япония

Кроме того, Швеция, Нидерланды и Индия заявили, что не будут командировать своих чиновников на Игры из-за пандемии COVID-19 и что это не является "дипломатическим бойкотом".

Влияние пандемии COVID-19 на Олимпийские игры

29 сентября 2021 года МОК объявил протоколы биозащиты для игр. Все спортсмены должны будут оставаться в пределах биологически защищенной так называемого "пузыря" на все время их участия в соревнованиях, что включает в себя и ежедневное тестирование на коронавирус. При этом им разрешается передвигаться только до и из мест, связанных с играми.

Если определенные спортсмены, тренеры и другие представители команд не прошли полную вакцинацию или не имеют действующего медицинского увольнения, то все они должны будут находиться на карантине в течение 21 дня после прибытия в страну. МОК также объявил, что только жителям Китайской Народной Республики будет разрешено посещать Игры как зрителям.

17 января 2022 года, на фоне усиления карантина в Китае и первого выявленного случая коронавирусного штамма Omicron в Пекине, было объявлено, что продажа билетов для широкой публики будет отменено, а ограниченное количество зрители будет допущена на спортивные арены только по приглашениям.

Болельщикам, которые попадут на соревнования, разрешено аплодировать, но запрещена голосовая поддержка участников Игр. А после возвращения с Олимпиады болельщики из других регионов Китая будут обязаны провести неделю в контролируемом карантине, а затем еще две недели - в режиме домашней самоизоляции.

Следует также добавить, что 22 декабря 2021 года Национальная хоккейная лига официально заявила, что из-за роста количества случаев заражения коронавирусом в Лиге хоккеисты, выступающие в НХЛ, не примут участия в Олимпиаде.

Украина на Зимних Олимпийских играх-2022

Украину в Пекине будут представлять 43 спортсмена в 12 видах спорта. Для сравнения, на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане (Южная Корея) нашу страну представляли 33 олимпийца.

Украина не имеет квот в трех видах спорта: хоккее, керлинге и конькобежном спорте.

Наибольшие шансы на медали наши спортсмены имеют в биатлоне и фристайле.

В биатлоне на призовые места украинцы могут рассчитывать в эстафетах: смешанной, мужской и женской. Кроме эстафет, имеют неплохие шансы на борьбу за медали Юлия Джима и Дмитрий Пидручный.

Во фристайле, кроме олимпийского чемпиона Пхенчхана Александра Абраменко, сборная Украины будет иметь медальный шанс в соревнованиях смешанных команд. Именно в этом виде соревнований по фристайлу Украина уже имеет 2 бронзовые награды на этапах Кубка мира нынешнего сезона.

Состав сборной Украины на Олимпийские игры-2022 в Пекине:

Биатлон: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Богдан Цымбал, Антон Дудченко, Артем Тищенко, Юлия Джима, Елена Билосюк, Валентина Семеренко. Еще двое спортсменок будут определены после этапа Кубка мира в итальянском Антхольце, который состоится 20-23 января. На последние два места претендуют: Ирина Петренко, Анастасия Меркушина и Дарья Блашко.

Фристайл: Александр Абраменко, Дмитрий Котовский, Александр Окипнюк, Ольга Полюк и Анастасия Новосад.

Санный спорт: Андрей Мандзий, Антон Дукач, Игорь Стахив, Андрей Лисецкий, Елена Стецькив и Юлиана Туницкая.

Лыжные гонки: Украина имеет четыре квоты у женщин и две у мужчин, но еще официально не объявлено, кто будет представлять нашу страну на Олимпиаде.

Фигурное катание: Иван Шмуратко, Артем Даренский, Максим Никитин, Александра Назарова, Анастасия Шаботова, Софья Голиченко.

Шорт-трек: Олег Гандей, Ульяна Дуброва.

Горнолыжный спорт: официально еще не подтверждено, но по предварительной информации Украину будут представлять Иван Ковбаснюк и Анастасия Шепиленко.

Прыжки с трамплина: Виталий Калиниченко и Евгений Марусяк.

Сноубординг: Аннамари Данча.

Скелетон: Владислав Гераскевич.

Лыжное двоеборье: Дмитрий Мазурчук.

Бобслей: Лидия Гунько.

Окончательный список спортсменов, которые отправятся на Олимпийские игры от Украины, будет объявлен 24 января.

Напомним, что Украина принимала участие в 7 зимних Олимпиадах, на которых наши спортсмены завоевали 8 медалей. В активе украинских олимпийцев 3 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые медали.

На Играх 1994 года в Лиллехаммере (Норвегия), которые стали первой зимней Олимпиадой для наших спортсменов со времени провозглашения независимости, Украина завоевала 2 медали.

Первой олимпийской наградой в истории сборной Украины стала бронзовая медаль Валентины Цербе в биатлонной спринтерской гонке.

А первой олимпийской чемпионкой независимой Украины стала Оксана Баюл. 16-летняя украинка победила в соревнованиях по фигурному катанию.

В 1998 году зимние Олимпийские игры состоялись в японском Нагано. Украинская сборная привезла домой одну серебряную медаль.

Биатлонистка Елена Петрова стала второй в индивидуальной гонке.

Солт-Лейк-Сити (США) принимали игры 2002 года, но украинские спортсмены, к сожалению, остались в тот раз без наград.

Следующие Олимпийские игры состоялись в 2006 году в итальянском Турине. Украинцы завоевали 2 бронзовые награды.

Биатлонистка Лилия Вайгина-Ефремова стала третьей в спринтерской гонке.

Еще одну награду Украине принесли фигуристы Елена Грушина и Руслан Гончаров, которые завоевали бронзу в парных спортивных танцах.

Олимпиада-2010 в Ванкувере (Канада) снова не принесла наград в копилку сборной Украины.

Олимпийские игры в 2014 году состоялись в Сочи. Украина завоевала 2 медали в биатлоне.

Сначала Вита Семеренко стала третьей в спринте.

А затем олимпийское золото для Украины завоевала женская эстафетная сборная в составе Виты Семеренко, Юлии Джимы, Валентины Семеренко и Елены Пидгрушной.

На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане - в активе украинской команды одна золотая награда. Олимпийским чемпионом в соревнованиях по фристайлу в дисциплине лыжная акробатика стал Александр Абраменко.