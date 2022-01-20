Вернуть товар теперь можно с помощью "Дії"

Теперь сети гипермаркетов Эпицентр и Новая линия предварительно приобретенный товар принимают обратно без бумажного паспорта, сообщает Сегодня.

Раньше для того, чтобы вернуть приобретенный товар, покупателям нужно было иметь при себе бумажный документ, теперь можно предоставить его цифровые копии.

"Процесс возврата в Эпицентре и Новой Линии становится проще и быстрее. Раньше покупатель должен обязательно предоставить бумажный паспорт, чтобы вернуть приобретенный товар. Это создавало неудобства и отнимало время у клиентов сети", — сообщают в "Дії".

Для этого достаточно только: