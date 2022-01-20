"Угольным делом" Порошенко занимается Татаров – источники
Сразу несколько собеседников в команде Владимира Зеленского рассказали, что делом Петра Порошенко занимается заместитель председателя Офиса Президента Олег Татаров.
Об этом упоминается в статье издания "Украинская Правда".
"Наши собеседники связывают его с бывшим соратником Януковича Андреем Портновым. В ОП Татаров курирует весь правоохранительный блок, в том числе ГБР, но в этой истории именно ему вверено и непубличное сопровождение дела в Печерском суде", – пишет издание.
Связь Татарова с делом прослеживается с момента вручения подозрения Порошенко.
"Его (подозрение – ред.) подписала не генпрокурор Ирина Венедиктова, у которой конфликт с заместителем Ермака, а Алексей Симоненко. Это тот самый замгенпрокурора, который отмазывал Татарова от дел НАБУ и был одним из самых заметных на его скандальном дне рождении", – утверждают источники.