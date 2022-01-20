Киевсовет рассмотрит обращение о недопустимости политрепрессий против Порошенко

Киевсовет включил в повестку дня сессии обращение депутатов о недопустимости политических репрессий против Петра Порошенко, пишет﻿ Telegram-канал "Политика Страны".

Инициативу о включении вопроса в повестку поддержали 64 народных депутата.

В то же время, на сайте "Слуги народа" появилось сообщение нардепа Галины Янченко, в котором она говорит, что решение нелегитимное, ведь, по ее словам, внеочередное заседание не могло начаться из-за отсутствия кворума (количество участников, при котором собрание считается состоявшимся). По ее словам, в зале присутствуют только 40 депутатов Киевсовета.

Сейчас в заседании объявлен перерыв.

Отметим, что половину Киевсовета контролируют две фракции - "Евросолидарность" Порошенко и "Удар" Кличко. Если "Удар" поддержит инициативу, то голосов хватит.