Зеленский прибыл с визитом в Польшу

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Польшу для встречи с президентом страны Анджеем Дудой. Об этом сообщает пресс-служба﻿ Офиса Президента.

Отмечается, что Анджей Дуда будет принимать украинского коллегу в государственной резиденции "Висла".

"Главы государств проведут ряд встреч в формате "с глазу на глаз" и в широком составе и обсудят весь спектр важных для обеих стран вопросов и общих вызовов", – уточняют в пресс-службе ОП.

Также сообщается, что основной темой встречи будет вопрос безопасности.