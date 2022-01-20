Лукашенко заявил, что переболел "Омикроном"
Александр Лукашенко рассказал, что недавно заразился "Омикроном" и перенес COVID-19 "на ногах", сообщает "Пул первого".
"Мы замечаем, что этот "омикрон" - это совершенно другой вирус, если он вирус. Может, я подозреваю, что мы скатились уже к обычному гриппу. Он не дает пневмонии. Я говорю это как человек, который сам второй раз уже этим переболел", - сказал он.
Лукашенко добавил, что болезнь перенес "на ногах" и
"заметил только в конце, когда какой-то там тест сделали".