Лукашенко заявил, что переболел "Омикроном"

Александр Лукашенко рассказал, что недавно заразился "Омикроном" и перенес COVID-19 "на ногах", сообщает "Пул первого"﻿.

"Мы замечаем, что этот "омикрон" - это совершенно другой вирус, если он вирус. Может, я подозреваю, что мы скатились уже к обычному гриппу. Он не дает пневмонии. Я говорю это как человек, который сам второй раз уже этим переболел" , - сказал он.