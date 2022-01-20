На телескопе "Джеймс Уэбб" завершено развертывание всех зеркал

Менее чем через месяц после запуска в космос на телескопе «Джеймс Уэбб» почти завершено развертывание оборудования. Аппарат, имевший предельно компактные размеры на момент отправки, уже выглядит как настоящая обсерватория, хотя полноценная научная работа начнётся через несколько месяцев, сообщает 3Dnews.

Об очередном достижении проекта сообщил в твиттере администратор NASA Билл Нельсон (Bill Nelson):

«Только что [поступило сообщение] от команды @NASAWebb: все 18 сегментов основного зеркала и вторичное зеркало полностью развёрнуты! Поздравляю команды, неустанно работавшие с запуска, с этим достижением. Вскоре "Уэбб" прибудет в свой новый дом, L2».

Под новым домом подразумевается точка Лагранжа L₂ системы Солнце-Земля.

Основное зеркало телескопа включает в себя 18 шестиугольных сегментов, каждый из которых управляется семью индивидуальными приводами и регулируется с высокой точностью. Все сегменты теперь развёрнуты на своих позициях, и произошло это на пару дней раньше установленного срока.

Just in from the @NASAWebb team: All 18 primary mirror segments and the secondary mirror are now fully deployed!



Congratulations to the teams that have been working tirelessly since launch to get to this point. Soon, Webb will arrive at its new home, L2!#unfoldtheuniverse pic.twitter.com/QsIyr5AWii — Bill Nelson (@SenBillNelson) January 19, 2022

Работы по развёртыванию сегментов зеркала начались 12 января и должны были продолжаться около 10 дней, но операции получилось закончить даже быстрее. Но, несмотря на это, они ещё не готовы к наблюдениям. Специалистам NASA ещё предстоит кропотливый процесс тонкой настройки позиции каждого сегмента, чтобы 18 разрозненных картинок вселенной составили одно изображение, и эта работа займёт куда больше времени — около трёх месяцев.

Ближайшим из ключевых этапов для обсерватории станет прибытие в точку назначения, расположенную на расстоянии 1,5 млн км от Земли в направлении, противоположном Солнцу. Согласно расписанию NASA, финальный манёвр «Джеймса Уэбба» состоится в предстоящее воскресенье, 23 января.