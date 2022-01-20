В РФ обвинили Запад в подготовке военных провокаций против Украины

Запад, тиражируя сообщения о том, что Россия якобы планирует вторгнуться на Украину, пытается прикрыть собственные готовящиеся провокации военного характера, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает Интерфакс.

"В настоящее время западные и украинские СМИ, а также официальные лица стали еще более активно тиражировать спекуляции на тему скорого вторжения России на Украину, так они это формулируют. Мы убеждены, что целью этой кампании является создание информационного прикрытия для подготовки их собственных масштабных провокаций, в том числе, военного характера, которые могут иметь самые трагические последствия для региональной и глобальной безопасности" , - сказала она на брифинге.

Захарова отметила, что опасения подтверждают сообщения СМИ.