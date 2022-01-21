Электрический кроссовер Smart заметили на тестах

Прототип нового представителя бренда Smart – компактного электрического кроссовера – заметили на тестах на дорогах в Китае. Несмотря на тщательно закамуфлированный кузов, можно увидеть, что он будет напоминать представленный ранее Concept #1, сообщает Обозреватель.

Напомним, что несколько лет назад концерн Daimler создал с китайским холдингом Geely совместное предприятие, которое получило под свое крыло бренд Smart. За облик и внутренне убранство продукции СП будут отвечать специалисты концерна Daimler AG во главе с шеф-дизайнером Гордоном Вагенером. А китайские инженеры адаптируют для новинки модульную электрическую платформу SEA.

Прототип компактного электрического кроссовера Smart заметили на тестах на дорогах в Китае. Источник: Carscoops

Первым результатом совместной работы станет компактный электрический кроссовер, прообраз которого под именем Concept #1 был представлен осенью прошлого года на автошоу в Мюнхене.

Приборная панель Smart Concept #1. Источник: Smart

Салон концепта. Источник: Smart

Судя по имеющимся иллюстрациям, новинка будет во многом схожа с представленным концептом. Например, на фото прототипа видны характерные стреловидные задние светодиодные фонари, а также узнаваемая форма крыши с покатой стойкой.

За дизайн Smart отвечают специалисты концерна Daimler. Источник: Smart

На фото прототипа видны характерные стреловидные задние светодиодные фонари, а также узнаваемая форма крыши с покатой стойкой. Источник: Carscoops

Кроме того, ожидается, что электрический SUV будет иметь аналогичные габариты, что и концепт: 4290 х 1910 х 1698 мм. Таким образом, он будет короче, шире и выше наиболее компактного электромобиля Mercedes-Benz – EQA. Технические характеристики о серийной модели станут известны ближе к презентации новинки, которая ожидается во второй половине текущего года. По предварительным данным автомобиль получит богатую комплектацию и широкий набор электронных помощников водителю. Появление новинки у дилеров в Европе и Китае намечено на 2023 год.