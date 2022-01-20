В ЕС заявили о готовности введения санкций против России
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС готов ввести санкции против России. Это произойдет в случае ее дальнейшего вторжения в Украину. Об этом, со ссылкой на ее заявление во время Всемирного экономического форума в Давосе, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.
По ее словам, Европа сделает все, чтобы не допустить дальнейшей агрессии против Украины и других государств континента.
"Мы подтверждаем нашу солидарность и с Украиной, и с нашими европейскими партнерами, которым угрожает Россия. Безусловно, мы будем отстаивать фундаментальный принцип, что Украина имеет право на собственные решения, как суверенное государство", – подчеркнула фон дер Ляйен.
В свою очередь, она выступила за диалог с Россией, чтобы конфликт решался структурами, которые были созданы для этой цели.
"Но, если ситуация обострится, если будет любая последующая атака на территориальную целостность Украины, мы ответим массивными экономическими и финансовыми санкциями", – подчеркнула глава ЕК.
Вместе с тем, она отметила, что Европейский Союз остается крупнейшим торговым партнером для России, как и крупнейшим инвестором.
"Эти торговые отношения важны для нас. Но они гораздо важнее для России. Мы надеемся, что новая атака (против Украины – ред.) не состоится. Но, если это произойдет, мы готовы", – резюмировала президент Еврокомиссии.