В ЕС заявили о готовности введения санкций против России

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС готов ввести санкции против России. Это произойдет в случае ее дальнейшего вторжения в Украину.﻿ Об этом, со ссылкой на ее заявление во время Всемирного экономического форума в Давосе, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

По ее словам, Европа сделает все, чтобы не допустить дальнейшей агрессии против Украины и других государств континента.

"Мы подтверждаем нашу солидарность и с Украиной, и с нашими европейскими партнерами, которым угрожает Россия. Безусловно, мы будем отстаивать фундаментальный принцип, что Украина имеет право на собственные решения, как суверенное государство" , – подчеркнула фон дер Ляйен.

В свою очередь, она выступила за диалог с Россией, чтобы конфликт решался структурами, которые были созданы для этой цели.

"Но, если ситуация обострится, если будет любая последующая атака на территориальную целостность Украины, мы ответим массивными экономическими и финансовыми санкциями" , – подчеркнула глава ЕК.

Вместе с тем, она отметила, что Европейский Союз остается крупнейшим торговым партнером для России, как и крупнейшим инвестором.