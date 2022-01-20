Бой Усика и Фьюри еще возможен: названо условие

Промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, англичанин Эдди Хирн, заявил, что возможность проведения объединительного боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри еще остается, сообщает Обозреватель.

В последнее время на арену вышли бизнесмены с Ближнего Востока, которые хотят организовать этот поединок. В ближайшие дни (называют пятницу, 21 января) их намерения должны проясниться.

Хирн заявил, что для того, чтобы Джошуа отказался от реванша с Усиком и отошел в сторону, нужно 40 миллионов фунтов стерлингов. Если такая сумма будет предложена, то бой двух чемпионов состоится.

На почве этой информации Фьюри собрался драться с Усиком в Саудовской Аравии. В интервью YouTube-каналу Boxing Social Эдди сказал, что переговоры со всеми заинтересованными сторонами продолжаются. Это подтвердил и Боб Арум, промоутер Тайсона.

"Есть люди, которые хотят увидеть бой между Фьюри и Усиком. Они готовы заплатить за это много денег. Если на кону стоит большая сумма, то не возникнет проблем, чтобы разработать план, благодаря которому все будут счастливы. В таком случае есть неплохой шанс, что Фьюри и Усик сойдутся на ринге.

Тогда бы Энтони встретился с победителем их боя, а Уайт стал бы обязательным претендентом для нового абсолютного чемпиона. Но это все непросто сделать, хотя предложение остается в силе и переговоры продолжаются", – отметил Эдди .

Джошуа, Хирн и Усик. Источник: Кадр из видео

Пока же более реальным выглядит вариант, что Джошуа и Усик в апреле проведут реванш, если никто не выложит на стол 40 миллионов.