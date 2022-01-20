В Кремле назвали положительный момент в переговорах с США
В России положительно восприняли готовность США обсуждать неразмещение вооружений в Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что позиция Москвы по вопросу непринятия Украины в НАТО столь же принципиальная, как и сам вопрос неразмещения стратегического вооружения на ее территории, сообщает ТАСС.
В то же время, Песков считает, что угрозы США в адрес России могут вселить ошибочные надежды некоторым украинским руководителям, которые могут решить заново развязать гражданскую войну в стране.
"Все эти заявления могут способствовать дестабилизации обстановки, ибо они могут вселять совершенно ошибочные надежды в горячие головы некоторых представителей Украины, украинского руководства, которые, что называется, под сурдинку могут решить начать заново гражданскую войну в своей стране и попытаться силовым методом решить проблему юго-востока", – сказал представитель Кремля.
Песков также добавил, что в Кремле опасаются этого.
"Мы полагаем, что они (заявления США – ред.) никоим образом не способствуют разрядке напряженности, которая сейчас возникла в Европе", – подчеркнул он.
Представитель Кремля обратил внимание на то, что
"заявления с угрозами в адрес России и предупреждением, что России за некие гипотетические действия придется, дескать, заплатить тяжелую цену, звучат ежедневно".
"Они звучат ежедневно от среднего экспертного уровня до высшего уровня, уровня главы государства", – констатировал представитель Кремля, добавив, что"это происходит с завидным постоянством на протяжении последнего месяца как минимум".
Песков напомнил, что эти заявления Москва регулярно комментировала. По его мнению, не следует
"продолжать комментировать, потому что заявления фактически повторяются под кальку".
Позиция по непринятию Украины в НАТО
"Непринятие Украины в НАТО в ближайшей перспективе не означает отказ от принятия Украины (в состав альянса – ред.) в среднесрочной перспективе. С точки зрения диалектики развития международных отношений это один момент", – указал представитель Кремля.
В то же время, Песков обратил внимание, что сигналы из Вашингтона о готовности обсуждать тему неразмещения вооружений на Украине можно назвать позитивным фактом.
"Действительно, сигнализируют определенную готовность обсуждать некоторые вопросы, связанные с этой ситуацией, со стороны Вашингтона и НАТО, что, наверное, относится к позитивной стороне", – сказал он.
По словам пресс-секретаря российского президента,
"все это еще предстоит прояснить".
"Ответы на эти вопросы нам предстоит узнать из тех письменных заявлений, которые мы ожидаем на днях", – резюмировал он.