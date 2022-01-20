В Кремле назвали положительный момент в переговорах с США

В России положительно восприняли готовность США обсуждать неразмещение вооружений в Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что позиция Москвы по вопросу непринятия Украины в НАТО столь же принципиальная, как и сам вопрос неразмещения стратегического вооружения на ее территории, сообщает ТАСС.

В то же время, Песков считает, что угрозы США в адрес России могут вселить ошибочные надежды некоторым украинским руководителям, которые могут решить заново развязать гражданскую войну в стране.

"Все эти заявления могут способствовать дестабилизации обстановки, ибо они могут вселять совершенно ошибочные надежды в горячие головы некоторых представителей Украины, украинского руководства, которые, что называется, под сурдинку могут решить начать заново гражданскую войну в своей стране и попытаться силовым методом решить проблему юго-востока", – сказал представитель Кремля.

Песков также добавил, что в Кремле опасаются этого.

"Мы полагаем, что они (заявления США – ред.) никоим образом не способствуют разрядке напряженности, которая сейчас возникла в Европе", – подчеркнул он.

Представитель Кремля обратил внимание на то, что "заявления с угрозами в адрес России и предупреждением, что России за некие гипотетические действия придется, дескать, заплатить тяжелую цену, звучат ежедневно" .

"Они звучат ежедневно от среднего экспертного уровня до высшего уровня, уровня главы государства", – констатировал представитель Кремля, добавив, что "это происходит с завидным постоянством на протяжении последнего месяца как минимум" .

Песков напомнил, что эти заявления Москва регулярно комментировала. По его мнению, не следует "продолжать комментировать, потому что заявления фактически повторяются под кальку" .

Позиция по непринятию Украины в НАТО

"Непринятие Украины в НАТО в ближайшей перспективе не означает отказ от принятия Украины (в состав альянса – ред.) в среднесрочной перспективе. С точки зрения диалектики развития международных отношений это один момент", – указал представитель Кремля.

В то же время, Песков обратил внимание, что сигналы из Вашингтона о готовности обсуждать тему неразмещения вооружений на Украине можно назвать позитивным фактом.

"Действительно, сигнализируют определенную готовность обсуждать некоторые вопросы, связанные с этой ситуацией, со стороны Вашингтона и НАТО, что, наверное, относится к позитивной стороне", – сказал он.

По словам пресс-секретаря российского президента, "все это еще предстоит прояснить" .