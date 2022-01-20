Бывший Папа Римский Бенедикт XVI стал фигурантом доклада о насилии над детьми

Бывший Папа Римский Бенедикт XVI стал фигурантом доклада о насилии над детьми

Папа Римский Бенедикт XVI, возглавлявший католическую церковь с 2005 по 2013 годы, фигурирует в докладе о насилие над детьми, сообщает УНИАН.

Как отмечается в докладе, Бенедикт XVI знал о священниках-педофилах, когда был архиепископом Мюнхена с 1977 до 1981 года.

"Мы считаем, что его можно обвинить в неправомерных действиях в четырех случаях. Два из этих случаев касаются злоупотреблений, совершенных во время его пребывания в должности и санкционированных государством. В обоих случаях виновные оставались работать пасторам", - сказал адвокат Мартин Пуш.

В то же время председатель комиссии по расследованию злоупотреблений со стороны членов церкви отчитался, что за последние 70 лет только во Франции 216 тысяч человек стали жертвами сексуального насилия со стороны католических священников.

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