В Google Pay появится поддержка криптовалютных карт

Президент Google по коммерции Билл Рэди сообщил, что компания сейчас работает над расширением возможностей фирменной платежной системы. Так, компания намерена добавить поддержку криптовалюты на цифровых картах сервиса Google Pay, сообщает РБК-Украина.

Сейчас можно хранить криптовалюту на виртуальных картах, но расплачиваться ей проблематично из-за небольшого количества принимающих цифровые токены продавцов. Рэди не уточнил, когда Google позволит совершать транзакции с криптовалютой.

"Криптовалюта - это то, чему мы уделяем большое внимание. По мере того как будет развиваться спрос пользователей и продавцов, мы будем развиваться вместе с ним" , - сказал топ-менеджер.

В частности, компания намерена произвести "капитальный ремонт" своего платежного сервиса, так как он значительно отстает от главных конкурентов - Apple Pay и Samsung Pay.

Google планирует создать "комплексный цифровой кошелек", который будет поддерживать цифровые билеты на мероприятия, авиабилеты и паспорта вакцинаций.