Нужно ли делать тест на антитела к коронавирусу
Наличие антител не означает, что у человека уже полностью сформирован иммунитет к COVID-19. Так же их отсутствие не означает, что человек совсем не защищен, ведь антитела не единственное звено иммунной защиты. Об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин, сообщает УНИАН.
"Тест на антитела показывает лишь то, что человек болел COVID-19 или привит против него. Пока неизвестно, какое именно количество антител обеспечивает адекватную защиту. У многих из переболевших COVID-19 вообще не обнаружили антител", - отметил Кузин.
Также специалист отметил, что кроме антител, бороться с инфекцией также помогают и другие агенты. Речь идет о Т-лимфоцитах, или Т-клетках.
"Антитела в первую очередь не дают вирусу проникнуть в клетку. Если ему это все же удастся, то в борьбу вступают Т-лимфоциты. Они помогают организму быстро обезвредить зараженные вирусом клетки и победить болезнь, а также стимулируют создание антител", - пояснил Кузин.
"К сожалению, сам факт того, что вы переболели и у вас есть антитела, не гарантирует того, что вы не инфицируетесь снова. Впрочем, если после болезни вы вакцинируетесь, то это вдвое улучшит ваши шансы не заразиться повторно", - отметил врач.
По его данным, пока нет научных исследований, которые могли бы точно сказать, что конкретный титр антител защитит человека от повторного инфицирования или риска тяжелого течения. В то же время есть много исследований, которые указывают, что вакцинация защищает от тяжелого течения и смерти вследствие коронавируса.
Отдельно Кузин отметил, что результаты тестирования на антитела не являются основанием для формирования сертификата о выздоровлении от COVID-19.
"Тест на антитела показывает лишь их наличие или отсутствие и не дает возможности предсказать, насколько человек защищен от рисков COVID-19", - подытожил Кузин.