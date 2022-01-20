США могут ввести санкции против российских медийщиков

Конгрессмены США предлагают ввести санкции против российских пропагандистов Маргариты Симоньян, Владимира Соловьева и Константина Эрнста, сообщает Деловая столица.

Соответствующий проект санкций есть в распоряжении газеты Washington Post.

"Среди лиц, перечисленных в этом подразделе, российские граждане и действующие или бывшие российские должностные лица: …Владимир Соловьев, медийная личность, …Константин Эрнст, генеральный директор "Первого канала", …Маргарита Симоньян, главный редактор RT" , — говорится в тексте проекта санкций, полученном газетой.

13 января Европейский Союз еще на полгода продлил экономические санкции против Российской Федерации.