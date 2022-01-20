Россия проведет масштабные военные учения по всему миру

Россия объявила о масштабных военно-морских учениях в Атлантическом и Тихом океанах, в Арктике и Средиземном море на фоне конфликта с НАТО и наращивания войск на границе Украины, сообщает Новое время.

Учения запланированы на январь и февраль и в них задействуют более 140 боевых кораблей и судов обеспечения, больше 60 летательных аппаратов, 1 000 единиц военной техники и около 10 тысяч военнослужащих, говорится в сообщении российского ведомства.