В Windows 11 нашли темную тему диспетчера задач

Раннюю версию обновленного диспетчер задач для Windows 11 нашли в последней тестовой сборке операционной системы, сообщает УНИАН.

Обновленный диспетчер поддерживает тёмную тему. Интерфейс похож на редизайн самой операционной системы: углы закруглены, тона - пастельные.

Вместо вкладок используется боковая панель, позволяющая переключаться между разделами.

Многие функции диспетчера пока не работают, а когда состоится полноценный релиз крупнейшего за 10 лет апдейта - пока неизвестно.

В Windows 11 нашли значительный апдейт / скриншот Gustave Monce / Discord