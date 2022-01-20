Финансирование телеканала "Рада" увеличили в семь раз

В 2022 году объем финансирования парламентского телеканала "Рада" вырос в 7 раз. Так, если еще в прошлые годы расходы на СМИ составили около 50 млн грн, то в этом году на него планируют потратить уже 378 млн грн. Об этом, ссылаясь на в ответ телеканала, сообщает APNEWS.

В издании отмечают, что ответа от телеканала на свой запрос они ждали ровно месяц. Запрос был отправлен 17 декабря, а ответ поступил уже 17 января. Но с данными, актуальными на дату запроса.

Так, изданию сообщили, что фактические расходы телеканала "Рада" за 2020 год составили 48 654 800 грн.

"За прошлый год на него потратили 39 565 800 грн. Но это цифра не за весь год, а только за девять месяцев (с января по сентябрь). Почему нам не предоставили расходы за октябрь, ноябрь и декабрь – неизвестно", – говорится в материале.

При этом, на телеканале уточнили, что количество работников по состоянию на начало и конец прошлого года было неизменным – 78 человек. И им с начала года насчитали зарплаты на общую сумму 22 571 100 грн.

То есть, каждый год было начислено, в среднем, по 290 тысяч грн, что составляет около 26 000 грн в месяц на каждого работника.

При этом, объем финансирования телеканала на 2022 год резко вырос в 10 раз, и составляет 378 020 900 грн.

"Что интересно: мы спросили также суммы, потраченные на обновление телеканала. На что нам ответили, что эта информация требует "создания", то есть, они на момент ответа "еще не подвели итоги". Но при этом почему-то уточнили, что по состоянию на 17 декабря (как раз после обновления) "средств потрачено не было"", – рассказали в издании.