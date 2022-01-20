Украина временно потеряла доступ к внешним заимствованиям – НБУ

Украина в результате стрессовой ситуации на рынке внешних заимствований временно потеряла возможность привлекать внешний капитал, сообщает Экономическая правда.

Об этом во время пресс-брифинга по монетарной политике рассказал директор департамента открытых рынков Нацбанка Алексей Лупин.

Он отметил, что как на внешних рынках, так и на внутренних произошел рост премии за риск украинских ценных бумаг.

"Причем на внешних рынках доходность украинских ОЗДП достигла стрессовых уровней, двуночных. И, к сожалению, временно Украина потеряла доступ к внешним рынкам капитала" , – рассказал Лупин.

По его словам, внутренний рынок значительно лучше пережил эти события – 19 января наблюдались пиковые ставки на вторичном рынке облигаций внутреннего госзайма со ставкой 16-17%.

"Если сравнивать с мартом 2020 года, там были пиковые соглашения на вторичном рынке гособлигаций со ставкой 20-25%" , - добавил он.

Лупин подчеркнул, что поэтому рациональному инвестору, который хочет купить ОВГЗ, нет смысла участвовать в первичных аукционах.