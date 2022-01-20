Смерть украинского моряка в Турции: задержаны 13 человек

В Турции задержали 13 человек по делу о смерти украинского моряка на грузовом судне Маранта, сообщает Новое время.

Задержанные находились на корабле и якобы имели отношение к инциденту.

Результаты вскрытия тела показали, что это могло быть убийство, а не самоубийство, как считалось ранее.

Прокуратура проводит расследование.

34-летнего украинского моряка нашли повешенным в каюте грузового судна 17 января. Судно перевозило пшеницу из порта Рени в турецкий порт Самсун.