Зеленский отреагировал на слова Байдена о "незначительной агрессии"
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "незначительных агрессий не бывает" в ответ на слова своего американского коллеги Джо Байдена. Заявление появилось в его Twitter.
"Хотим напомнить большим государствам, что незначительных агрессий не бывает и маленьких народов не бывает. Как ни бывает и незначительных жертв и маленького горя от потери близких. Говорю это как президент большого государства", — написал Зеленский.
Ранее президент США Джо Байден сказал, что на Западе не уверены, что делать в случае
"незначительного вторжения".
Позже пресс-секретарь президента США Джен Псаки уточнила, что в Белом доме будут считать вторжением любое пересечение российскими войсками границы с Украиной.