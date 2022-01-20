Гороскоп на 21 января: Овнов ждут ссоры, а Рыб – разочарование

Астрологи составили гороскоп на 21 января 2022 года для всех знаков Зодиака. У некоторых из них могут возникнуть проблемы в общении с людьми, сообщает УНИАН.

Овен

Постарайтесь сдерживать негативные эмоции, чтобы не рассориться с окружающими.

Телец

Вы можете стать эпицентром какого-то скандала. Избегайте токсичных людей, иначе беды не миновать.

Близнецы

В вас проснется командирский дух. Вы захотите всеми командовать и контролировать процесс.

Рак

Вам может показаться, что окружающие пытаются вас критиковать.

Лев

День будет благоприятным для поиска работы, новых проектов и решения финансовых вопросов.

Дева

Завтра мнение Девы будет единственно верным, с другими она соглашаться не будет.

Весы

С самого утра вас все будет раздражать.

Скорпион

Вам нужно быть более гибкими, чтобы не накликать на свою голову проблем.

Стрелец

Звезды гороскопа склоняют вас к тому, чтобы составить план на текущий день. Только тогда вы ничего не упустите.

Козерог

Кому-то может понадобиться ваша помощь.

Водолей

У вас обострится чувство справедливости. Вы можете начать борьбу с обидчиками.

Рыбы

Завтра вы захотите все и сразу, но не расстраивайтесь, если так не произойдет.