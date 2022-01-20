В Алматы нашли захоронения участников демонстраций

Официальный представитель департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек подтвердила информацию об обнаружении захоронений участников акций протестов, пишет Ольга Белей, РБК-Украина.

Точное местоположение захоронений не называют.

"Да, подтверждаю информацию. Тайные захоронения производились для того, чтобы затруднить идентификацию участников беспорядков" , - сказала Салтанат Азирбек.

Точное местоположение захоронений в полиции не назвали.

Отмечается, что остальные детали расследования разглашению не подлежат.

При этом комендант Алматы Канат Таймерденов рассказал, что во время беспорядков было совершено около семи нападений на морг. 41 тело было похищено неизвестными.