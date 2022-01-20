Школьные повара подрались из-за "повторного" использования котлет

Вопиющий случай произошел в одной из школ Соломенского района Киева. Повара подрались с уборщицей из-за котлет прямо в столовой, сообщает УНИАН.

Инцидент произошел еще 18 января в школе № 221, которая находится на улице Кудряшова 12\14.

Конфликт между поварами и уборщицей произошел время обеда в школьной столовой. Повара хотели "повторно использовать" котлеты, из-за чего уборщица сделала им замечание. Перепалка переросла в драку. На тот момент в столовой находились дети младших классов.

В конфликт вмешалась директор школы, но полицию вызывать не стала. При этом свидетелями того, как директор пыталась урегулировать конфликт, стали как родители, так и дети. В результате скандала дети на несколько дней остались без обедов.

Кроме того, родители показали фото обедов, которые выглядят, мягко говоря, не очень.