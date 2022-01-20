Мощность взрыва вулкана в Австралии превысила 500 атомных бомб

Тонга до сих пор в руинах без электричества и аэропорта, в котором могли бы приземлиться самолеты для оказания помощи, сообщает Корреспондент.

Исследователи NASA выяснили, что извержение вулкана на острове Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай государства Тонга в Тихом океане (Австралия), которое произошло 14 января, было хуже атомной бомбы и спровоцировало образование нового острова.

Отмечается, что взрыв было слышно даже на Аляске, так как он был равен 10 мегатоннам в тротиловом эквиваленте. При этом на данный момент подтверждена гибель троих человек.

Кроме того, ученые утверждают, что данное извержение стало самым громким после извержения Кракатау в 1883 году, а его силу сравнивают с 500 атомных бомб, сброшенных на Хиросиму 6 августа 1945 года.

Также цунами затопило западное побережье главного острова Тонгатапу и разрушило все дома на острова Манго.

В результате взрыва из моря поднялась платформа, которая соединилась с двумя более старыми островами, расположенными по обе стороны от него. Но извержение размыло породы, и остров исчез в глубинах океана.

Ученые до сих пор в догадках, как взрыв мог наделать такой беды при том, что длился менее 60 минут.