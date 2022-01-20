Полиция завершила проверку информации о минировании ОП

Полиция Киева проверила поступившую анонимную информацию о якобы миновании здания на ул. Банковой, где размещен Офис президента Украины, и прилегающую к нему территорию, взрывоопасные предметы не найдены, сообщает Интерфакс-Украина.

"Поступила информация о якобы минировании здания на ул.Банковая, где находится Офис президента, а также прилегающей территории. Полиция уже завершили проверку этой информации, никаких взрывоопасных предметов не обнаружено", - рассказали в столичном главке агентству.