Российский депутат зашел в COVID-отделение и лечил всех самогоном

Депутат Курской областной Думы (Россия) Николай Карцев заявил, что зашел в COVID-отделение без маски и вылечил всех самогоном, сообщает Деловая столица.

При этом депутат назвал маски "намордниками" и "тряпками".

"Страх убивает иммунитет. Создали психоз. Даже две бабушки какие-то на Севере ни с кем не общались, просто смотрели телевизор. И заболели. От внушения заболели. Я заходил в "красную" зону без маски, на первом этаже, где тяжелобольные. 1 января это было. Я принес лекарства от коронавируса — сало, банку мёда, чеснок, хрен и банку самогона. Кстати, все четверо потом выздоровели в этой палате" , — рассказал Карцев.

При этом главный врач медучреждения Алексей Филатов опроверг заявление депутата, отметив, что никто не проникал в "красную" зону. Вход в отделение возможен только через специальный шлюз. С улицы попасть туда нельзя. По этой же причине нельзя самовольно проникнуть в отделение, оставшись незамеченным медработниками, передает Курское интернет-телевидение.