Блинкену не удалось убедить Германию предоставить Украине оружие
Госсекретарю США Энтони Блинкену так и не удалось убедить власти Германии в необходимости предоставления Украине оружия для противостояния РФ в случае нового военного вторжения, сообщает Новое время.
Об этом шла речь во время его визита в Берлин.
Во время переговоров с главой немецкого МИД Анналеной Бербок Блинкен пытался убедить ее, что поставки оружия необходимы, чтобы «у украинцев была возможность защищаться».
"Все, что мы пытаемся сделать — это удостовериться, что Украина может защищаться, и чтобы была предотвращена агрессия", — пояснил он.
В свою очередь Бербок, заявила, что «
Германия традиционно воздерживается от поставок вооружения в регионы конфликта».
В то же время, согласно данным министерства экономики страны, за четыре года она экспортировала вооружения на 22,5 млрд евро, а среди заказчиков оказался не только члены НАТО и ЕС, но и в государства Ближнего Востока.
Речь идет, в частности, о Египте, Катаре, ОАЭ, Кувейте, Турции, Иордании и Бахрейне, которые являются участниками вооруженных конфликтов в регионе.