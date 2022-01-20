Блинкену не удалось убедить Германию предоставить Украине оружие

Госсекретарю США Энтони Блинкену так и не удалось убедить власти Германии в необходимости предоставления Украине оружия для противостояния РФ в случае нового военного вторжения, сообщает Новое время.

Об этом шла речь во время его визита в Берлин.

Во время переговоров с главой немецкого МИД Анналеной Бербок Блинкен пытался убедить ее, что поставки оружия необходимы, чтобы «у украинцев была возможность защищаться».

"Все, что мы пытаемся сделать — это удостовериться, что Украина может защищаться, и чтобы была предотвращена агрессия" , — пояснил он.

В свою очередь Бербок, заявила, что « Германия традиционно воздерживается от поставок вооружения в регионы конфликта ».

В то же время, согласно данным министерства экономики страны, за четыре года она экспортировала вооружения на 22,5 млрд евро, а среди заказчиков оказался не только члены НАТО и ЕС, но и в государства Ближнего Востока.

Речь идет, в частности, о Египте, Катаре, ОАЭ, Кувейте, Турции, Иордании и Бахрейне, которые являются участниками вооруженных конфликтов в регионе.